Олимпиада. Велотрек. Михаил Яковлев вышел в спринте в 1/8 финала
время публикации: 07 августа 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 18:50
Израильский велогонщик Михаил Яковлев вышел в 1/8 финала Парижской олимпиады в мужском спринте.
Он победил соперника из Суринама Жаира Тьон Эн Фа, опередив его на 0.157 секунды.
Результат Михаила 9.895 секунды. скорость - 72.764 км/ч.
Сегодня Михаил Яковлев вошел в историю израильского спорта - стал первым израильтянином - олимпийским рекордсменом.
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