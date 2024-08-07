Олимпиада. Велотрек. Михаил Яковлев вышел в спринте в 1/8 финала

Израильский велогонщик Михаил Яковлев вышел в 1/8 финала Парижской олимпиады в мужском спринте.

Он победил соперника из Суринама Жаира Тьон Эн Фа, опередив его на 0.157 секунды.

Результат Михаила 9.895 секунды. скорость - 72.764 км/ч.

Сегодня Михаил Яковлев вошел в историю израильского спорта - стал первым израильтянином - олимпийским рекордсменом.