Теннис. Юниорский Уимблдон. Израильтянка Мика Бухник стала победительницей квалификации
время публикации: 07 июля 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 10:58
Израильская теннисистка Мика Бухник пробилась в основной этап юношеского турнира Уимблдона.
В первом матче квалификации она победила британку Сиару Мур 4:6, 6:4, 10:8.
В финале квалификации израильская теннисистка jобыграла шведку Нелли Тараба Уоллберг 2:6, 6:4, 10:6.
В матче первого круга юношеского Уимблдона Мика Бухник сыграет с болгаркой Розитой Денчевой.
Мике Бухник 17 лет. Она занимает 58-е место в юниорском рейтинге Международной теннисной федерации. В новогоднем рейтинге 2024 года она занимала 32-е место.
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