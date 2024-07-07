Теннис. Юниорский Уимблдон. Израильтянка Мика Бухник стала победительницей квалификации

Израильская теннисистка Мика Бухник пробилась в основной этап юношеского турнира Уимблдона.

В первом матче квалификации она победила британку Сиару Мур 4:6, 6:4, 10:8.

В финале квалификации израильская теннисистка jобыграла шведку Нелли Тараба Уоллберг 2:6, 6:4, 10:6.

В матче первого круга юношеского Уимблдона Мика Бухник сыграет с болгаркой Розитой Денчевой.

Мике Бухник 17 лет. Она занимает 58-е место в юниорском рейтинге Международной теннисной федерации. В новогоднем рейтинге 2024 года она занимала 32-е место.