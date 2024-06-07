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Чемпионат Европы по легкой атлетике, Израильтянка Адва Коэн вышла в финал

время публикации: 07 июня 2024 г., 16:40 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 16:44
Чемпионат Европы по легкой атлетике, Израильтянка Адва Коэн вышла в финал
AP Photo/Gregory Bull

Израильтянка Адва Коэн вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который сегодня начался в Риме, на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Она заняла восьмое место в своем забеге и 15-е в квалификации..

Ее результат 9 минут 35.41 секунды. Это лучшее время Адвы в сезоне.

Победительницей квалификации стала француженка Алиса Фино (9 минут 29.28 секунды).

Финка Илона Мононен (пятое место в квалификации) установила молодежный рекорд Финляндии (для спортсменок до 23 лет) - 9 минут 31.08 секунды.

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