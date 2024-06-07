Чемпионат Европы по легкой атлетике, Израильтянка Адва Коэн вышла в финал

Израильтянка Адва Коэн вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который сегодня начался в Риме, на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Она заняла восьмое место в своем забеге и 15-е в квалификации..

Ее результат 9 минут 35.41 секунды. Это лучшее время Адвы в сезоне.

Победительницей квалификации стала француженка Алиса Фино (9 минут 29.28 секунды).

Финка Илона Мононен (пятое место в квалификации) установила молодежный рекорд Финляндии (для спортсменок до 23 лет) - 9 минут 31.08 секунды.