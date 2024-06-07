Чемпионат Европы по легкой атлетике, Израильтянка Адва Коэн вышла в финал
время публикации: 07 июня 2024 г., 16:40 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 16:44
Израильтянка Адва Коэн вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который сегодня начался в Риме, на дистанции 3000 метров с препятствиями.
Она заняла восьмое место в своем забеге и 15-е в квалификации..
Ее результат 9 минут 35.41 секунды. Это лучшее время Адвы в сезоне.
Победительницей квалификации стала француженка Алиса Фино (9 минут 29.28 секунды).
Финка Илона Мононен (пятое место в квалификации) установила молодежный рекорд Финляндии (для спортсменок до 23 лет) - 9 минут 31.08 секунды.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2024