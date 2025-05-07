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Пляжный волейбол. Израильтяне заняли второе место в турнире на Филиппинах

Пляжный волейбол
время публикации: 07 мая 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 07:39
Пляжный волейбол. Израильтяне заняли вторе место в турнире на Филиппинах
AP Photo/Robert F. Bukaty

В Наваль, Филиппины, завершился турнир по пляжному волейболу. Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев заняли второе место.

Они победили:

Александра Ираю и Рониэля Розалеса (Филиппины) 21:11, 21:14

Димитриоса Хациониколау и Ставроса Натлласа (Греция) 21:15, 21:15

Джеймса Буйтраго и Ранселя Варгу (Филиппины) 21:17, 21:15.

В полуфинале израильтяне еще раз обыграли греческий дуэт Димитриос Хациониколау и Ставрос Натллас 22:20, 21:11.

В финале Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев проиграли словакам Любошу Немецу и Адриану Петруфу 15:21, 21:18, 17:19.

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