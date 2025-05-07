Пляжный волейбол. Израильтяне заняли второе место в турнире на Филиппинах
время публикации: 07 мая 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 07:39
В Наваль, Филиппины, завершился турнир по пляжному волейболу. Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев заняли второе место.
Они победили:
Александра Ираю и Рониэля Розалеса (Филиппины) 21:11, 21:14
Димитриоса Хациониколау и Ставроса Натлласа (Греция) 21:15, 21:15
Джеймса Буйтраго и Ранселя Варгу (Филиппины) 21:17, 21:15.
В полуфинале израильтяне еще раз обыграли греческий дуэт Димитриос Хациониколау и Ставрос Натллас 22:20, 21:11.
В финале Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев проиграли словакам Любошу Немецу и Адриану Петруфу 15:21, 21:18, 17:19.
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