"Интер" победил "Барселону", проигрывая на 90-й минуте, и вышел в финал Лиги чемпионов

Первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский "Интер", победивший в ответном матче "Барселону" 4:3 (в дополнительное время).

Как и в первом полуфинале, команды преподнесли зрителям триллер. На 54-й минуте 2:0 в пользу миланцев. На 90-й минуте в счете вели каталонцы 3:2. На третьей минуте компенсированного времени Франческо Ачерби перевел игру в овертайм.

Первая игра завершилась со счетом 3:3.

Первый опасный момент был создан на 21-й минуте. Барелла ворвался в штрафную и мощно пробил. Щенсны мяч парировал. Через минуту Демарко в центре поля отобрал мяч у Ольмо и начал атаку. Думфрис делает передачу. Лаутаро Мартинес отправил мяч в пустые ворота 1:0.

На 45-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти 2:0.

На 52-й минуте Ачерби забил третий гол. Гол не засчитан - офсайд.

На 54-й минуте Эрик гарсия сильным ударом слета сократил отставание 2:1.

На 56-й минуте Барелла пробил метров с 20. Щенсны мяч отразил.

После неудачной подачи углового каталонцы апровели быструю контратаку. Гарсия бил метров с 7. Зоммер выручил. На 60-й минуте Мартин навесл. Дани Ольмо опередил защитника и сравнял счет 2:2.

На 69-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Интера". После просмотра видеоповтора он изменил свое решение. На 77-й минуте Ямаль с фланга сместился в центр и нанес удар в дальний угол. Зоммер в прыжке перевел мяч на угловой.

На 87-й минуте Щенсны парировал мяч после сильного удара Рафиньи. Рафинья пробил еще раз 2:3.

На второй минуте компенсированного времени гости могли снять все вопросы о победителе. Мяч после удара Ямаля попал в штангу.

На третьей минуте компенсированного времени Думфрис прострелил. Ачерби сравнял счет 3:3.

На 99-й минуте Давиде Фраттези отправил мяч в дальний нижний угол 4:3.

На 108-й минуте Ямаль навесил. Вратарь ошибся на выходе. Левандовски пробил головой. Мяч пролетел выше ворот. На 115-й минуте Зоммер парировал мяч после опасного удара Ямаля в дальний нижний угол