Олимпиада. Парусный спорт. Чемпионами стали австрийцы. Израильтяне на седьмом месте
время публикации: 08 августа 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 13:44
Чемпионами Парижской олимпиады в соревнованиях смешанных экипажей динги (швертбот) (парусный спорт) стали австрийцы Лара Вадлау и Лукас Майер, занявшие в медальной гонке седьмое место.
На втором месте японцы Кейджу Окада и Михо Йосиока.
Бронзовые медали завоевали шведы Антон Дальберг и Ловиса Карлссон.
Победители медальной гонки французы Камилла Леконтр и Жереми Мион заняли пятое место.
Израильтяне Нитай Хасон и Ноа Ласри заняли в медальной гонке пятое место и седьмое место - в общем зачете.
Ссылки по теме