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Спорт

Олимпиада. Парусный спорт. Чемпионами стали австрийцы. Израильтяне на седьмом месте

время публикации: 08 августа 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 13:44
Олимпиада. Парусный спорт. Чемпионами стали австрийцы. Израильтяне на седьмом месте
AP Photo/Carolyn Kaster

Чемпионами Парижской олимпиады в соревнованиях смешанных экипажей динги (швертбот) (парусный спорт) стали австрийцы Лара Вадлау и Лукас Майер, занявшие в медальной гонке седьмое место.

На втором месте японцы Кейджу Окада и Михо Йосиока.

Бронзовые медали завоевали шведы Антон Дальберг и Ловиса Карлссон.

Победители медальной гонки французы Камилла Леконтр и Жереми Мион заняли пятое место.

Израильтяне Нитай Хасон и Ноа Ласри заняли в медальной гонке пятое место и седьмое место - в общем зачете.

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