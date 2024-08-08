Олимпиада. Парусный спорт. Чемпионами стали австрийцы. Израильтяне на седьмом месте

Чемпионами Парижской олимпиады в соревнованиях смешанных экипажей динги (швертбот) (парусный спорт) стали австрийцы Лара Вадлау и Лукас Майер, занявшие в медальной гонке седьмое место.

На втором месте японцы Кейджу Окада и Михо Йосиока.

Бронзовые медали завоевали шведы Антон Дальберг и Ловиса Карлссон.

Победители медальной гонки французы Камилла Леконтр и Жереми Мион заняли пятое место.

Израильтяне Нитай Хасон и Ноа Ласри заняли в медальной гонке пятое место и седьмое место - в общем зачете.