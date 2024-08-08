Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют американцы. Израильтяне на 27-м месте
время публикации: 08 августа 2024 г., 00:38 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 00:38
В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная США, завоевавшая 27 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовых медали.
На втором месте китайцы (25 + 23 +17), на третьем - австралийцы (18 + 12 + 11).
Сборная Украины на 17-м месте (3 + 2 +3).
Израильтяне на 27-м месте (1 + 4 + 1).
Израильский велогонщик Михаил Яковлев сегодня стал первым израильским олимпийским рекордсменом, но не сумел выйти в четвертьфинал в спринте.
Всего медали завоевали представители 80 сборных.
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