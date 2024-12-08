Матч за звание чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии победил претендент

В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии Доммараджу Гукеш победил Дина Лижэня.

Счет в матче 6:5 в пользу 18-летнего претендента.

На 29-м ходу чемпион мира признал поражение.

Сюзан Полгар, комментирующая матч, отметила, что ключом к победе является правильное управление временем (оба соперника в 11-й партии были близки к цейтноту). По ее мнению, именно нехватка времени привела к ключевой ошибке Дина Лижэня.