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Спорт

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии победил претендент

Знаменитые спортсмены
Шахматы
время публикации: 08 декабря 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 15:13
Матч за звание чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии победил претендент
AP Photo/Denes Erdos

В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии Доммараджу Гукеш победил Дина Лижэня.

Счет в матче 6:5 в пользу 18-летнего претендента.

На 29-м ходу чемпион мира признал поражение.

Сюзан Полгар, комментирующая матч, отметила, что ключом к победе является правильное управление временем (оба соперника в 11-й партии были близки к цейтноту). По ее мнению, именно нехватка времени привела к ключевой ошибке Дина Лижэня.

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