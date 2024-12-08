Рекорд тренера "Флориды". Гол Зака Хаймана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях победил "Монреаль" 4:2.
Нью-Йорк Айлендерз - Каролина Хурикейнз 4:3
Хозяева выиграли второй период со счетом 4:1. После 40 минут 4:2.
Флорида Пантерз - Сан-Хосе Шаркс 3:1
Две шайбы забросил Мэтью Ткачук.
Это 111-я победа главного тренера Пола Морриса во главе "пантер" в 192 играх регулярного чемпионата. Рекорд клуба. 110 побед у Жака Мартена.
Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 19 минут. Показатель -1..
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал голевую передачу.
Детройт Ред Уингз - Колорадо Эвеланш 1:2
Монреаль Канадиенз - Вашингтон Кэпиталз 2:4
На 52-й минуте счет был 2:2. Затем гости забросили 2 шайбы за 2 минуты.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.
Оттава Сенаторз - Нешвилл Предейчез 3:1
Тим Штюцле сделал две голевые передачи.
Питтсбург - Торонто 5:2
Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайолд 4:1
Две шайбы забросил Тревор Мур.
Эдмонтон Ойлерз - Сент-Луич Блюз 4:2
Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман Забил гол.