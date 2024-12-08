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Спорт

Рекорд тренера "Флориды". Гол Зака Хаймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 08 декабря 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 13:38
Рекорд тренера "Флориды". Гол Зака Хаймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/George Walker IV

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях победил "Монреаль" 4:2.

Нью-Йорк Айлендерз - Каролина Хурикейнз 4:3

Хозяева выиграли второй период со счетом 4:1. После 40 минут 4:2.

Флорида Пантерз - Сан-Хосе Шаркс 3:1

Две шайбы забросил Мэтью Ткачук.

Это 111-я победа главного тренера Пола Морриса во главе "пантер" в 192 играх регулярного чемпионата. Рекорд клуба. 110 побед у Жака Мартена.

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 19 минут. Показатель -1..

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал голевую передачу.

Детройт Ред Уингз - Колорадо Эвеланш 1:2

Монреаль Канадиенз - Вашингтон Кэпиталз 2:4

На 52-й минуте счет был 2:2. Затем гости забросили 2 шайбы за 2 минуты.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.

Оттава Сенаторз - Нешвилл Предейчез 3:1

Тим Штюцле сделал две голевые передачи.

Питтсбург - Торонто 5:2

Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайолд 4:1

Две шайбы забросил Тревор Мур.

Эдмонтон Ойлерз - Сент-Луич Блюз 4:2

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман Забил гол.

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