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Неудачный дебют Ковача. Разгром "Хоффенхайма". Ничья в пользу "Баварии"

Футбол
время публикации: 08 февраля 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 20:31
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Штутгарту" 1:2
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Штутгарту" 1:2.

Боруссия (Дортмунд) - Штутгарт 1:2

Это был первый матч "Боруссии" под руководством Нико Ковача.

У "Боруссии" громадное статистическое преимущество (69% владения мячом, 15:4 по ударам, 5:2 по точным ударам).Но уроженец Узбекистана Вальдемар Антон (с 2020 по 2024 годы он был игроком "Штутгарта") посильно помог бывшей команде.

В первом тайме он грубо ошибся, выведя Ундава один на один. "Швабы" подарком не воспользовались. На 50-й минуте Антон срезал мяч в свои ворота 0:1. Ко второму глу привело недопонимание между Антоном и Бенсебаини. Гол на 61-й минуте забил Юлиан Шабо.

"Боруссия" в шестой раз подряд не сумела обыграть "Штутгарт".

Хоффенхайм - Унион (Берлин) 0:4

Два мяча забил Бенедикт Холлербах (бывший нападающий молодежной команды "Баварии"). По разу отличились Марин Любичич (2 февраля перешел из ЛАСКа. Это его первый матч в Бундеслиге) и арендованный у "Лилля" Андрей Илич.

Фрайбург - Хайденхайм 1:0

"Хайденхайм" проиграл четвертый матч подряд и находится в зоне вылета.

Вольфбург - Байер (Леверкузен) 0:0

"Байер" отстает от лидирующей "Баварии" на 8 очков.

Майнц - Аугсбург 0:0

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