"Манчестер Сити" пропустил гол с центра поля. "Горожан" спасли удачные замены

"Манчестер Сити" вышел в 1/8 Кубка Англии, победив "Лейтон Ориент" 2:1.

"Горожане" с трудом разобрались с командой, занимающей седьмое место в Лиге 1 (третий дивизион английского футбола).

Защитник Рубен Диаш провел 200-й матч за "Манчестер Сити", хавбек Фил Фоден - 300-й.

На 16-й минуте 20-летний полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Донли (за "Лейтон Ориент" он играет на правах аренды) с центра поля пробил по воротам. Ортега далеко вышел из ворот и парировать мяч не сумел 1:0.

Спасли "горожан" игроки, вышедшие на замену. На 56-й минуте после подачи углового Рико Льюис пробил метров с 25. Мяч попал в Абдукодира Хусанова и отскочил в угол ворот 1:1. Это первый гол защитника из Узбекистана за "Манчестер Сити".

На 79-й минуте Грилиш забросил мяч в штрафную. Кевин де Брейне (он вышел на поле на 72-й минуте) выскочил один на один и протолкнул мяч мимо вратаря 1:2.