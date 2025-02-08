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Волевая победа. Команда Йоси Абукасиса поднялась на пятое место

Футбол
время публикации: 08 февраля 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 17:38
Волевая победа. Команда Йоси Абукасиса поднялась на пятое место
AP Photo/Luis Vieira

В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата израиля по футболу "Маккаби" (Нетания) победил столичный "Апоэль" 2:1.

Команда Йоси Абукасиса поднялась на пятое место. А когда он принял "Маккаби", то "бриллианты" казались безнадежными аутсайдерами.

"Маккаби": Нирон, Джетей, Саде, Джабкер, Келлер, Бен Щаббат, Плакущенко (78, Стоянов), Маор Леви (68, Билу), Налаф (46, Дапаа), Златанович (87, Жанио Бикель), Варгас.

"Апоэль": Замир, Надир, Глазер, Мальмуд, Агвадиш, Мадмон (86, Диалло), Дистельфельд (62, Ашта). Бадаш, Хозез, Альмог (46, Рансом Джидечукву), Дон (62, Альмагор).

Обе команды ведут борьбу за попадание в верхний плэй-офф. Поэтому это была "игра за 6 очков".

Первые 20 минут игры были напряженными, но практически без моментов.

На 21-й минуте после просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, который реализовал Матан Хозез, в августе перешедший в "Апоэль" из тель-авивского "Маккаби".

Дальше активнее играли хозяева, которые сумели в концовке склонить чашу весов в свою пользу.

На 68-й минуте Оз Билу вышел на замену, а через 2 минуты сравнял счет, воспользовавшись ошибкой голкипера "Апоэля" 1:1.

На 77-й минуте Максим Плакущенко навесил со штрафного. Итай бен Шаббат головой забил победный гол 2:1.

"Бриллианты" одержали восьмую победу в последних 10 матчах.

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