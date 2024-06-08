Отборочные матчи чемпионата мира. Команда Авраама Гранта проиграла в Марокко

Завершился третий тур африканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Группа С

Зимбабве - Лесото 0:2

Нигерия - ЮАР 1:1

Группа D

Ангола - Эсватини 1:0

Группа Е

Марокко - Замбия 2:1

Сборную Замбии тренирует израильтянин Авраам Грант.

На 6-й минуте Хаким Зиеш (Галатасарай) реализовал пенальти 1:0. На 67-й минуте Элисе Бен Сегир (Монако) удвоил преимущество хозяев.

На 80-ц минуте Эдвард Чилуфья (Мидтьюланн, Дания) сократил отставание.

Группа F

Кения - Бурунди 1:1

Кот д`Ивуар - Габон 1:0

Группа G

Мозамбик - Сомали 2:1

Уганда - Ботсвана 1:0

Группа I

Мадагаскар - Коморские острова 2:1