Отборочные матчи чемпионата мира. Команда Авраама Гранта проиграла в Марокко
время публикации: 08 июня 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 07:51
Завершился третий тур африканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Группа С
Зимбабве - Лесото 0:2
Нигерия - ЮАР 1:1
Группа D
Ангола - Эсватини 1:0
Группа Е
Марокко - Замбия 2:1
Сборную Замбии тренирует израильтянин Авраам Грант.
На 6-й минуте Хаким Зиеш (Галатасарай) реализовал пенальти 1:0. На 67-й минуте Элисе Бен Сегир (Монако) удвоил преимущество хозяев.
На 80-ц минуте Эдвард Чилуфья (Мидтьюланн, Дания) сократил отставание.
Группа F
Кения - Бурунди 1:1
Кот д`Ивуар - Габон 1:0
Группа G
Мозамбик - Сомали 2:1
Уганда - Ботсвана 1:0
Группа I
Мадагаскар - Коморские острова 2:1
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