ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
время публикации: 08 июня 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 08:25
Этическая комиссия Международной федерации шахмат приняла решение на два года лишить членства в организации Федерацию шахмат России.
Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу вынесен выговор за участие в попечительском совете Федерации шахмат России.
Федерацию шахмат России обвинили в несоблюдении нейтралитета, проведении турниров на оккупированных Россией украинских территориях, сообщает "Спорт-экспресс".
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