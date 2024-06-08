ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года

Этическая комиссия Международной федерации шахмат приняла решение на два года лишить членства в организации Федерацию шахмат России.

Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу вынесен выговор за участие в попечительском совете Федерации шахмат России.

Федерацию шахмат России обвинили в несоблюдении нейтралитета, проведении турниров на оккупированных Россией украинских территориях, сообщает "Спорт-экспресс".