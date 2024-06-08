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ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года

время публикации: 08 июня 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 08:25
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
AP Photo/Stanislav Filippov

Этическая комиссия Международной федерации шахмат приняла решение на два года лишить членства в организации Федерацию шахмат России.

Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу вынесен выговор за участие в попечительском совете Федерации шахмат России.

Федерацию шахмат России обвинили в несоблюдении нейтралитета, проведении турниров на оккупированных Россией украинских территориях, сообщает "Спорт-экспресс".

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