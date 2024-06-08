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Венгры разгромили сборную Израиля. Результаты товарищеских матчей

время публикации: 08 июня 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 21:08
Венгры разгромили сборную Израиля. Результаты товарищеских матчей
AP Photo/Denes Erdos

Сильнейшие европейские сборные продолжают подготовку к чемпионату Европы, который 14 июня стартует в Германии.

Словения - Болгария 1:1

Швейцария - Австрия 1:1

Швеция - Сербия 0:3

Венгрия - Израиль 3:0

С 11-ю по 22-ю минуту в ворота Омри Глазера (Црвена Звезда, Белград) были забиты три мяча. Дважды отличился Барнабас Варга (Ференцварош), один раз - Роланд Шаллаи (Фрайбург).

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