Венгры разгромили сборную Израиля. Результаты товарищеских матчей

Сильнейшие европейские сборные продолжают подготовку к чемпионату Европы, который 14 июня стартует в Германии.

Словения - Болгария 1:1

Швейцария - Австрия 1:1

Швеция - Сербия 0:3

Венгрия - Израиль 3:0

С 11-ю по 22-ю минуту в ворота Омри Глазера (Црвена Звезда, Белград) были забиты три мяча. Дважды отличился Барнабас Варга (Ференцварош), один раз - Роланд Шаллаи (Фрайбург).