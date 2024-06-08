Поляки победили украинцев. Сюрприз от Лихтенштейна. Неожиданное поражение англичан
Ведущие европейские сборные проводят подготовку к чемпионату Европы по футболу, который начнется в Германии на следующей неделе.
Чехия - Мальта 7:1
На 84-й минуте (при счете 5:1) мальтийцы остались в меньшинстве. Был удален бывший форвард "Ирони" (Кирьят-Шмона) Джозеф Мбонг.
Беларусь - Россия 0:4
Румыния - Лихтенштейн 0:0
Шотландия - Финляндия 2:2
На 72-й минуте шотландцы вели в счете 2:0.
Англия - Исландия 0:1
Победный гол на 12-й минуте забил Йон Торстейнссон.
Польша - Украина 3:1
Поляки забили три гола в первые полчаса матча.
На 42-й минуте Артем Довбик забил гол престижа.
Германия - Греция 2:1
На 55-й минуте греки вели в счете.
Кай Хаверц сравнял счет. На 89-й минуте Паскаль Гросс (Брайтон энд Хоув) забил победный гол.
Армения - Казахстан 2:1
Албания - Азербайджан 3:1
Камбоджа - Монголия 2:0