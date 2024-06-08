Поляки победили украинцев. Сюрприз от Лихтенштейна. Неожиданное поражение англичан

Ведущие европейские сборные проводят подготовку к чемпионату Европы по футболу, который начнется в Германии на следующей неделе.

Чехия - Мальта 7:1

На 84-й минуте (при счете 5:1) мальтийцы остались в меньшинстве. Был удален бывший форвард "Ирони" (Кирьят-Шмона) Джозеф Мбонг.

Беларусь - Россия 0:4

Румыния - Лихтенштейн 0:0

Шотландия - Финляндия 2:2

На 72-й минуте шотландцы вели в счете 2:0.

Англия - Исландия 0:1

Победный гол на 12-й минуте забил Йон Торстейнссон.

Польша - Украина 3:1

Поляки забили три гола в первые полчаса матча.

На 42-й минуте Артем Довбик забил гол престижа.

Германия - Греция 2:1

На 55-й минуте греки вели в счете.

Кай Хаверц сравнял счет. На 89-й минуте Паскаль Гросс (Брайтон энд Хоув) забил победный гол.

Армения - Казахстан 2:1

Албания - Азербайджан 3:1

Камбоджа - Монголия 2:0