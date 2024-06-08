Евро-2024. Группа А. Превью

В следующую пятницу начнется чемпионат Европы по футболу. Первыми в борьбу вступят команды группы А.

Расписание матчей:

14 июня. Германия - Шотландия.

15 июня. Венгрия - Швейцария

19 июня. Германия - Венгрия

Шотландия - Швейцария.

23 июня. Германия - Швейцария

Шотландия - Венгрия.

В этой группе есть очевидный фаворит - сборная Германии, хозяин турнира и трехкратный чемпион Европы.

Немцы почти всегда в числе фаворитов крупных турниров.

Остальные команды примерно равны, хотя букмекеры и эксперты выделяют швейцарцев как наиболее вероятного кандидата на выход в плэй-офф (в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах и четыре из шести, занявшие третьи).

Сборная Шотландии. Команда Стива Кларка в отборочных матчах проиграла один раз - испанцам 0:2. В ответном матче они победили испанцев 2:0.

Большинство игроков представляют чемпионаты Шотландии и Англии.

Специалисты считают шотландцев "темной лошадкой группы".

Сборная Венгрии. Команда Марко Росси не проиграла ни одного отборочного матча и заняла первое место в группе, обойдя сборные Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии.

Венгры приятно удивили красивой игрой на прошлом Евро.

Многое зависит от капитана команды Доминика Собослаи.

Сегодня вечером венгры проводят товарищеский матч против сборной Израиля (начало в 19:00 по израильскому времени).

Сборная Швейцарии. В последнее время швейцарцы стабильно участвуют в чемпионатах мира и Европы. У команды солидный опыт и много хороших исполнителей. Лучшее достижение - четвертьфинал прошлого чемпионата Европы.

Есть громкие имена в каждой линии. Эксперты считают главной звездой сборной опорного полузащитника "Байера" Гранита Джаку.