Евро-2024. Группа А. Превью
В следующую пятницу начнется чемпионат Европы по футболу. Первыми в борьбу вступят команды группы А.
Расписание матчей:
14 июня. Германия - Шотландия.
15 июня. Венгрия - Швейцария
19 июня. Германия - Венгрия
Шотландия - Швейцария.
23 июня. Германия - Швейцария
Шотландия - Венгрия.
В этой группе есть очевидный фаворит - сборная Германии, хозяин турнира и трехкратный чемпион Европы.
Немцы почти всегда в числе фаворитов крупных турниров.
Остальные команды примерно равны, хотя букмекеры и эксперты выделяют швейцарцев как наиболее вероятного кандидата на выход в плэй-офф (в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах и четыре из шести, занявшие третьи).
Сборная Шотландии. Команда Стива Кларка в отборочных матчах проиграла один раз - испанцам 0:2. В ответном матче они победили испанцев 2:0.
Большинство игроков представляют чемпионаты Шотландии и Англии.
Специалисты считают шотландцев "темной лошадкой группы".
Сборная Венгрии. Команда Марко Росси не проиграла ни одного отборочного матча и заняла первое место в группе, обойдя сборные Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии.
Венгры приятно удивили красивой игрой на прошлом Евро.
Многое зависит от капитана команды Доминика Собослаи.
Сегодня вечером венгры проводят товарищеский матч против сборной Израиля (начало в 19:00 по израильскому времени).
Сборная Швейцарии. В последнее время швейцарцы стабильно участвуют в чемпионатах мира и Европы. У команды солидный опыт и много хороших исполнителей. Лучшее достижение - четвертьфинал прошлого чемпионата Европы.
Есть громкие имена в каждой линии. Эксперты считают главной звездой сборной опорного полузащитника "Байера" Гранита Джаку.