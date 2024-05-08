x
08 мая 2024
|
последняя новость: 07:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 07:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол 3х3. Стали известны соперницы сборной Израиля по по предолимпийскому турниру

время публикации: 08 мая 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 07:23
Баскетбол 3х3. Стали известны соперницы сборной Израиля по по предолимпийскому турниру
AP Photo/Shuji Kajiyama

16-19 мая в Дебрецене, Венгрия, состоится последний раунд квалификации женского турнира Парижской олимпиады по баскетболу 3х3. Три сборные получат олимпийские путевки.

Право выступить в олимпийском турнире уже завоевали США, Китая, Франции, Авсралии и Азербайджана.

Из каждой группы две команды выйдут в плэй-офф.

Группа А

Германия, Украина, Польша, Тунис

Группа В

Канада, Литва, Чехия, Чили

Группа С

Испания, Япония, Египет, Молдова

Группа D

Венгрия, Нидерланды, Израиль, Италия.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2024

Евролига. "Маккаби" проиграл в Греции и не вышел в Финал четырех
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 мая 2024

Начался второй раунд плэй-офф НБА. "Миннесота" победила "Денвер"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2024

"Даллас" вышел во второй раунд плэй-офф НБА. 50 очков Митчелла не спасли "Кливленд"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2024

Четвертьфинал Евролиги. "Монако" сравнял счет в серии с "Фенербахче"