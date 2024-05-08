Баскетбол 3х3. Стали известны соперницы сборной Израиля по по предолимпийскому турниру

16-19 мая в Дебрецене, Венгрия, состоится последний раунд квалификации женского турнира Парижской олимпиады по баскетболу 3х3. Три сборные получат олимпийские путевки.

Право выступить в олимпийском турнире уже завоевали США, Китая, Франции, Авсралии и Азербайджана.

Из каждой группы две команды выйдут в плэй-офф.

Группа А

Германия, Украина, Польша, Тунис

Группа В

Канада, Литва, Чехия, Чили

Группа С

Испания, Япония, Египет, Молдова

Группа D

Венгрия, Нидерланды, Израиль, Италия.