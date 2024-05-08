Баскетбол 3х3. Стали известны соперницы сборной Израиля по по предолимпийскому турниру
время публикации: 08 мая 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 07:23
16-19 мая в Дебрецене, Венгрия, состоится последний раунд квалификации женского турнира Парижской олимпиады по баскетболу 3х3. Три сборные получат олимпийские путевки.
Право выступить в олимпийском турнире уже завоевали США, Китая, Франции, Авсралии и Азербайджана.
Из каждой группы две команды выйдут в плэй-офф.
Группа А
Германия, Украина, Польша, Тунис
Группа В
Канада, Литва, Чехия, Чили
Группа С
Испания, Япония, Египет, Молдова
Группа D
Венгрия, Нидерланды, Израиль, Италия.
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