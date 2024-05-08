Сенсация Лиги чемпионов. "Боруссия" побеждает в Париже и выходит в финал

Первым финалистом Лиги чемпионов стала дортмундская "Боруссия", дважды обыгравшая ПСЖ со счетом 1:0.

"Боруссия" в третий раз вышла в финал Лиги чемпионов.

Соперник "шмелей" определится завтра в матче "Реал" - "Бавария".

Парижане считались явным фаворитом данного противостояния даже после поражения в первом матче.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Лукас Бералдо, Мендеш, Фабиан Руис (Асенсио, 63), Витинья, Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 76), Дембеле, Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Барколя, 63).

"Боруссия": Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт (Нмеча, 85), Санчо (Зюле, 67), Адейеми (Ройс, 56), Фюллькруг.

В первом тайме соперники создали по одному опасному моменту.

После перерыва игра пошла поинтереснее.

На 47-й минуте хозяева подали угловой. После удара Заира-Эмери мяч угодил в штангу.

На 50-й минуте гости забили победный гол. После подачи углового Матс Хуммельс нанес удар головой 0:1.

На 61-й минуте после подачи углового парижане едва не отыгрались. Мяч после удара Мендеша попал в штангу. На 86-й минуте Кобель выручил гостей после двух опасных ударов Мбаппе. На 88-й минуте мяч после удара Витиньи попал в перекладину.