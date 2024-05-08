Умер легендарный футболист и тренер Сесар Луис Менотти

5 мая на 86-м году жизни умер легендарный аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти, сообщают аргентинские СМИ.

30 марта он был госпитализирован с тяжелой формой анемии.

Нападающий выступал за клубы "Ромарио Сентраль", "Расинг" (Авельянеда), "Бока Хуниорс" (чемпион Аргентины, 1965 года), "Нью-Йорк Дженералз", "Сантос" (чемпион штата Сан-Пауло 1968 года, чемпион Бразилии 1968 года, обладатель Межконтинентального кубка 1968 года), "Ювентус" (Сан-Пауло).

Сесар Луис Менотти - тренер, под руководством которого сборная Аргентины впервые стала чемпионом мира (1978).

Он известен как тренер, который не взял 18-летнего Диего Марадону на чемпионат мира 1978 года.

В 1983-84 годах он тренировал "Барселону".