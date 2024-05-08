Кайтсерфинг. Дор Зарка завоевал олимпийскую лицензию
время публикации: 08 мая 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 10:50
Утвержден состав сборной Израиля по парусному спорту и виндсерфингу для участия в Парижской олимпиаде.
Впервые Израиль в этих видах спорта будут представлять восемь спортсменов.
Последним олимпийскую лицензию завоевал Дор Зарка (кайтсерфинг).
Дор Зарка - многократный чемпион Израиля по кайтсерфингу.
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