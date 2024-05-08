Кайтсерфинг. Дор Зарка завоевал олимпийскую лицензию

Утвержден состав сборной Израиля по парусному спорту и виндсерфингу для участия в Парижской олимпиаде.

Впервые Израиль в этих видах спорта будут представлять восемь спортсменов.

Последним олимпийскую лицензию завоевал Дор Зарка (кайтсерфинг).

Дор Зарка - многократный чемпион Израиля по кайтсерфингу.