ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов встретятся "Интер" и ПСЖ, Парижане в ответном матче победили "Арсенал" 2:1.

В первой игре ПСЖ победил 1:0.

"Канониры" в четвертый раз подряд не сумели преодолелть полуфинальную стадию еврокубков.

ПСЖ во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

"Арсенал" активно начал матч и в первые 10 минут создал три голевые момента. На 3-й минуте Сака навесил в центр штрафной. Райс выиграл верховую дуэль у Маркиньоса и нанес удар. Чуть выше. Через минуту Маркиньос не сумел прервать передачу. Габриэль Мартинелли нанес удар. Доннарумма мяч отразил.

На 8-й минуте Эдегор нанес сильный удар. Голкипер парировал мяч, летевший в нижний угол.

Хозяева первый опасный момент создали на 17-й минуте. Кварацхелия обменялся передачами с Дуэ и нанес обводящий удар в дальний угол. Штанга.

На 23-й минуте Баркола перехватил мяч и начал атаку. Дуэ почти вышел один на один, но пробил во вратаря "Арсенала".

На 28-й минуте Фабиан Руис нанес сильный удар 1:0. Через 2 минуты хозяева могли удвоить преимущество. Кварацхелия сделал пас Баркола. Тот пробил. Райя выручил.

На 64-й минуте Сака нанес обводящий удар в дальнюю "девятку". Доннарумма мяч отбил.

На 69-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Райя парировал мяч после удара Витиньи.

На 72-й минуте Кварацхели сделал передачу в штрафную. Хакими обменялся передачами с Дембее и забил гол 2:0.

На 76-й минуте Сака сократил отставание 2:1. Через 3 минуты Сака мог сравнять счет, но не попал в пустой угол ворот.

На 82-й минуте Витинья опасно пробил со штрафного. Рядом со штангой.