Умер чемпион мира по футболу
время публикации: 07 мая 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 20:25
5 мая на 78-м году жизни умер известный аргентинский футболист Луис Гальван, сообщают аргентинские СМИ.
Он умер в больнице города Кордоба.
Защитник выступал за клубы "Тальерес" (Кордоба) (рекордсмен клуба по количеству матчей), "Лома Негра" (Олаваррия), "Бельграно" (Кордоба), "Сентрал Норте" (Сальта), "Боливар" (Ла Пас, Боливия).
В составе "Тальереса" Луис Гальван шестикратный чемпион провинции Кордоба, серебряный призер чемпионата Аргентины 1977 года.
В составе сборной Аргентины он - чемпион мира 1978 года, участник чемпионата мира 1982 года.
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