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Умер чемпион мира по футболу

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 мая 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 20:25
Чемпионат мира 1982 года. Луис гальван в матче Италия - Аргентина
AP Photo

5 мая на 78-м году жизни умер известный аргентинский футболист Луис Гальван, сообщают аргентинские СМИ.

Он умер в больнице города Кордоба.

Защитник выступал за клубы "Тальерес" (Кордоба) (рекордсмен клуба по количеству матчей), "Лома Негра" (Олаваррия), "Бельграно" (Кордоба), "Сентрал Норте" (Сальта), "Боливар" (Ла Пас, Боливия).

В составе "Тальереса" Луис Гальван шестикратный чемпион провинции Кордоба, серебряный призер чемпионата Аргентины 1977 года.

В составе сборной Аргентины он - чемпион мира 1978 года, участник чемпионата мира 1982 года.

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