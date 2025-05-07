Умер чемпион мира по футболу

5 мая на 78-м году жизни умер известный аргентинский футболист Луис Гальван, сообщают аргентинские СМИ.

Он умер в больнице города Кордоба.

Защитник выступал за клубы "Тальерес" (Кордоба) (рекордсмен клуба по количеству матчей), "Лома Негра" (Олаваррия), "Бельграно" (Кордоба), "Сентрал Норте" (Сальта), "Боливар" (Ла Пас, Боливия).

В составе "Тальереса" Луис Гальван шестикратный чемпион провинции Кордоба, серебряный призер чемпионата Аргентины 1977 года.

В составе сборной Аргентины он - чемпион мира 1978 года, участник чемпионата мира 1982 года.