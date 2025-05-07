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Рафинья повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Футбол
Знаменитые спортсмены
Лига чемпионов
время публикации: 07 мая 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 09:28
Рафинья повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
AP Photo/Antonio Calanni

"Интер" вышел в финал Лиги чемпионов, плобедив "Барселону" 4:3.

Бразильский вингер каталонцев Рафинья повторил рекорд результативности в одном розыгрыше турнира по системе "гол + пас".

На 87-й минуте бразилец вывел "Барселону" вперед 3:2. В этом розыгрыше он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Рекорд в сезоне 2013-14 годов установил Криштиану Роналду (17 + 4), сообщает статистический сервис Squawka.

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