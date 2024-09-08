x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне вышли в финал

время публикации: 08 сентября 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 18:50
Юниорский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне вышли в финал
AP Photo/Tony Gutierrez

В Сербии проходит юниорский чемпионат Европы по флаг-футболу (игроки до 17 лет).

В полуфинале сборная Израиля в матче-триллере одолела австрийцев 25:24.

В финале сыграют сборные Израиля и Италии.

Флаг-футбол — это бесконтактная разновидность американского футбола, где на поле одномоментно играет две команды по 5 человек. Нужно так же занести мяч в зачетную зону соперника, но, чтобы остановить игрока, нужно сорвать с него специальный флажок.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2024

Чемпионат мира по флаг-футболу. Соперники сборных Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2024

Израильская ассоциация футбола подписала соглашение с КОНМЕБОЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 29 июля 2024

Израильтяне на Олимпиаде в Париже. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2023

Флаг-футбол. Сборная Израиля завоевала бронзовые медали чемпионата Европы