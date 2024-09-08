Юниорский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне вышли в финал
время публикации: 08 сентября 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 18:50
В Сербии проходит юниорский чемпионат Европы по флаг-футболу (игроки до 17 лет).
В полуфинале сборная Израиля в матче-триллере одолела австрийцев 25:24.
В финале сыграют сборные Израиля и Италии.
Флаг-футбол — это бесконтактная разновидность американского футбола, где на поле одномоментно играет две команды по 5 человек. Нужно так же занести мяч в зачетную зону соперника, но, чтобы остановить игрока, нужно сорвать с него специальный флажок.
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