Лига наций. Белорусы победили сборную Люксембурга

В матче второго тура Лиги наций белорусы одолели сборную Люксембурга 1:0. Команды играют в Лиге С.

Мячом больше владели хозяева (сборная Люксембурга) - 56%.

Чаще и точнее по воротам били белорусы: 11:8, 4:1.

На 10-й минуте Бонерт головой направил мяч в угол ворот. Лопоухов с трудом парировал мяч. На 18-й минуте Янс навесил. Мяч едва не залетел в ворота белорусов. На 31-й минуте Джогович в высоком прыжке пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой ворот сборной Беларуси.

На 43-й минуте после подачи углового опасно пробил головой Забелин. Вратарь выручил хозяев.

На 50-й минуте Антилевский сыграл рукой в своей штрафной. Судья пенальти почему-то не дал.

На 76-й минуте вышедший на замену Валерий Громыко (Кайрат, Алма-Ата) отправил мяч в "девятку" 0:1.