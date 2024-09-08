Лига наций. Белорусы победили сборную Люксембурга
В матче второго тура Лиги наций белорусы одолели сборную Люксембурга 1:0. Команды играют в Лиге С.
Мячом больше владели хозяева (сборная Люксембурга) - 56%.
Чаще и точнее по воротам били белорусы: 11:8, 4:1.
На 10-й минуте Бонерт головой направил мяч в угол ворот. Лопоухов с трудом парировал мяч. На 18-й минуте Янс навесил. Мяч едва не залетел в ворота белорусов. На 31-й минуте Джогович в высоком прыжке пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой ворот сборной Беларуси.
На 43-й минуте после подачи углового опасно пробил головой Забелин. Вратарь выручил хозяев.
На 50-й минуте Антилевский сыграл рукой в своей штрафной. Судья пенальти почему-то не дал.
На 76-й минуте вышедший на замену Валерий Громыко (Кайрат, Алма-Ата) отправил мяч в "девятку" 0:1.