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UFC. Брейди победил Бернса. Израильтянин - американца

время публикации: 08 сентября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 10:22
UFC. Брейди победил Бернса. Израильтянин - американца
AP Photo/Elise Amendola

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Burns vs. Brady (также известный как UFC Fight Night 242, UFC on ESPN+ 100, и UFC Vegas 97).

В главном бою американец Шон Брейди единогласным решением судей победил бывшего претендента на титул чемпиона в среднем весе бразильца Гилберта Бернса.

В женском бразильском поединке Наталья Сильва победила по очкам Джессику Андраде.

Американец Стив Гарсия в конце первого раунда нокаутировал канадца Кайла Нельсона.

Израильский легковес Янал Ашмоз победил по очкам американца Тревора Пика.

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