Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 07 сентября 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 18:39
Сегодня в Таллинне завершился юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали.
Сегодня бронзовой медалисткой стала Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг).
В четвертьфинале она победила турчанку Ягмур Йылмаз.
В полуфинале израильтянка проиграла эстонке Эмме-Мелис Актас.
В поединке за бронзу Юли Альма Мишинер победила грузинку Нино Папидзе.
Вторую бронзовую медаль завоевала хорватка Марселина Враньеш.
Чемпионкой стала француженка Селия Канкан.
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