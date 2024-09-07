Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Сегодня в Таллинне завершился юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали.

Сегодня бронзовой медалисткой стала Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг).

В четвертьфинале она победила турчанку Ягмур Йылмаз.

В полуфинале израильтянка проиграла эстонке Эмме-Мелис Актас.

В поединке за бронзу Юли Альма Мишинер победила грузинку Нино Папидзе.

Вторую бронзовую медаль завоевала хорватка Марселина Враньеш.

Чемпионкой стала француженка Селия Канкан.