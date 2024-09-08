Известный футболист застрелен на вечеринке
время публикации: 08 сентября 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 09:58
На вечеринке в Гринсборо, Северная Каролина, застрелен 26-летний футболист (американский футбол) Диондре Овертон, сообщаетThe Athletic.
Полиция начала расследование.
Диондре Овертон в составе Clemson Tigers двукратный победитель национального чемпионата, в 2019 году он был одним из капитанов команды.
В 2021 году он играл в клубе "Вена Викингз" в Европейской лиге футбола.
Ссылки по теме