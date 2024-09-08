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Спорт

Известный футболист застрелен на вечеринке

время публикации: 08 сентября 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 09:58
Известный футболист застрелен на вечеринке
AP Photo/Butch Dill

На вечеринке в Гринсборо, Северная Каролина, застрелен 26-летний футболист (американский футбол) Диондре Овертон, сообщаетThe Athletic.

Полиция начала расследование.

Диондре Овертон в составе Clemson Tigers двукратный победитель национального чемпионата, в 2019 году он был одним из капитанов команды.

В 2021 году он играл в клубе "Вена Викингз" в Европейской лиге футбола.

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