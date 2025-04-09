Лига чемпионов. "Арсенал" разгромил "Реал". Рекорд Райса

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Арсенал" разгромил мадридский "Реал" 3:0.

"Арсенал" не проиграл в седьмом матче Лиги чемпионов подряд.

"Канониры" нанесли в этом матче 11 точных ударов. Это повтор рекорда Лиги чемпионов в матчах против "Реала" (в 2009 году рекорд установил "Ливерпуль").

Первый удар в створ был нанесен на 13-й минуте. Куртуа поймал мяч после удара Парти.

На 31-й минуте Беллингем отличным пасом вывел Мбаппе один на один. Форвард пробил точно во вратаря.

На 44-й минуте Куртуа парировал мяч после удара Райса. Мартинелли нанес еще один удар. Вратарь мяч отбил.

На 58-й минуте Деклан Райс мощно пробил со штрафного 1:0. На 67-й минуте Куртуа парировал мяч после ударов Мартинелли и Мерино. На 70-й минуте Райс со штрафного отправил мяч в "девятку" 2:0. Он стал первым игроком, забившим два гола ударами со штрафных в одном матче плэй-офф Лиги чемпионов.

На 75-й минуте Микель Мерино с линии штрафной отправил мяч в угол ворот 3:0.

На четвертой минуте компенсированного времени "Реал" остался в меньшинстве. Камавинга получил вторую желтую карточку.