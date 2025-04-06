Сенсационное поражение "Ливерпуля". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Фулхэму" 2:3.

Брентфорд - Челси (Лондон) 0:0

Тоттенхэм (Лондон) - Саутгемптон 3:1

Два мяча забил Бреннан Джонсон.

Фулхэм (Лондон) - Ливерпуль 3:2

"Ливерпуль" потерпел второе поражение в чемпионате в этом сезоне.

На 6-й минуте гости едва не привезли себе гол. Ибраима Конате стал демонстрировать технику в своей штрафной. Перейра мяч перехватил и сделал пас Мунизу. Ван Дейк заблокировал удар.

На 14-й минуте Алексис Макалистер нанес удар метров с 20 0:1. К этому моменту "дачники" владели мячом 66% игрового времени.

На 23-й минуте Кастань навесил. Защитник неудачно прервал передачу. Мяч отлетел к Райану Сессеньону, который сравнял счет 1:1. На 32-й минуте вратарь и защитники "красных" решили попасоваться возле своей штрафной. Две потери и контратака, которую завершил Александр Ивоби 2:1.

На 37-й минуте после углового отличился Родриго Муниз 3:1.

На 48-й минуте гости могли забить. Жота вышел один на один, но переиграть Лено не сумел. На 65-й минуте Диас навесил. Салах с линии вратарской пробил выше ворот.

На 72-й минуте "красные" протаранили оборону хозяев по центру. Метров с 15 точно пробил Диас 3:2. На 79-й минуте гости едва не отыгрались. Мяч после удара Эллиотта попал в перекладину.