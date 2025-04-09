Лига Наций. Израильтянки сыграли вничью со сборной Болгарии

В матче четвертого тура женской Лиги наций УЕФА сборная Израиля сыграла вничью с болгарками 3:3.

Сборная Израиля лидирует в группе 5 лиги С. У сборной Израиля 7 очков, Болгарии 2, Эстонии - 1.

Матч начался для израильтянок неудачно. На 15-й минуте сборная Болгарии вела в счете 2:0. Отличились Димитра Иванова и Полина Расина (Национальная Спортивная академия, София).

На 18-й минуте Эден Авиталь (Суайо, Франция) сократила отставание 1:2.

В конце первого тайма два гола забила Талия Зоммер (Батлер Бульдогз, США).

На 50-й минуте Николета Бойчева (Магдебург) сравняла счет 3:3.