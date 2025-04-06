"Интер" упустил победу в матче с аутсайдером. Результаты матчей Серии А

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Италии. "Интер" неожиданно упустил победу в матче с "Пармой" 2:2.

"Интер" лидирует, на 4 очка опережая "Еаполи". У неаполитанцев игра в запасе.

Монца - Комо 1:3

Монца - основной кандидат на вылет из Серии А. Команда не выигрывала уже в 11 играх чемпионата.

Парма - Интер (Милан) 2:2

"Сине-черные" во второй раз в сезоне упускают преимущество в два мяча.

На 60-й минуте гости вели в счете 2:0.

"Парма" четвертый матч подряд завершает вничью.

Милан - Фиорентина (Флоренция) 2:2

Уже на 10-й минуте "фиалки" вели в счете 2:0. Мойзе Кин забил 22-й гол в этом сезоне (17-й в чемпионате).