"Интер" упустил победу в матче с аутсайдером. Результаты матчей Серии А
время публикации: 06 апреля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 14:35
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Италии. "Интер" неожиданно упустил победу в матче с "Пармой" 2:2.
"Интер" лидирует, на 4 очка опережая "Еаполи". У неаполитанцев игра в запасе.
Монца - Комо 1:3
Монца - основной кандидат на вылет из Серии А. Команда не выигрывала уже в 11 играх чемпионата.
Парма - Интер (Милан) 2:2
"Сине-черные" во второй раз в сезоне упускают преимущество в два мяча.
На 60-й минуте гости вели в счете 2:0.
"Парма" четвертый матч подряд завершает вничью.
Милан - Фиорентина (Флоренция) 2:2
Уже на 10-й минуте "фиалки" вели в счете 2:0. Мойзе Кин забил 22-й гол в этом сезоне (17-й в чемпионате).
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