Олимпиада. Художественная гимнастика. Израильтянки вышли в финал
время публикации: 09 августа 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 15:35
Сборная Израиля по художественной гимнастике вышла в финал группового многоборья Парижской олимпиады.
По итогам двух упражнения израильтянки заняли шестое место в квалификации (в финал выходят 8 команд).
Лучший результат в квалификации у болгарок.
Состав сборной Израиля: Шани Баканов, Адар Фридман, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.
Ссылки по теме