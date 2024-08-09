Олимпиада. Художественная гимнастика. Израильтянки вышли в финал

Сборная Израиля по художественной гимнастике вышла в финал группового многоборья Парижской олимпиады.

По итогам двух упражнения израильтянки заняли шестое место в квалификации (в финал выходят 8 команд).

Лучший результат в квалификации у болгарок.

Состав сборной Израиля: Шани Баканов, Адар Фридман, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.