Олимпиада. Плавание на открытой воде. Победил венгр. Израильтянин на 16-м месте
время публикации: 09 августа 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 10:34
В заплыве на 10 км (плавание на открытой воде) чемпионом Парижской олимпиады стал венгр Криштоф Рашовски, серебряный призер Токийской олимпиады, двукратный чемпион мира.
Его результат 1 час 50 минут 52.7 секунды.
На втором месте немец Оливер Клемет (отставание 2.1 секунды).
Бронзовую медаль завоевал венгр Давид Бетлехем.
Израильтянин Матан Родити занял 16-е место (отставание от чемпиона - 6 минут 9.6 секунды).
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