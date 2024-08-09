Олимпиада. Плавание на открытой воде. Победил венгр. Израильтянин на 16-м месте

В заплыве на 10 км (плавание на открытой воде) чемпионом Парижской олимпиады стал венгр Криштоф Рашовски, серебряный призер Токийской олимпиады, двукратный чемпион мира.

Его результат 1 час 50 минут 52.7 секунды.

На втором месте немец Оливер Клемет (отставание 2.1 секунды).

Бронзовую медаль завоевал венгр Давид Бетлехем.

Израильтянин Матан Родити занял 16-е место (отставание от чемпиона - 6 минут 9.6 секунды).