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Олимпиада. Плавание на открытой воде. Победил венгр. Израильтянин на 16-м месте

время публикации: 09 августа 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 10:34
Олимпиада. Плавание на открытой воде. Победил венгр. Израильтянин на 16-м месте
AP Photo/Dar Yasin

В заплыве на 10 км (плавание на открытой воде) чемпионом Парижской олимпиады стал венгр Криштоф Рашовски, серебряный призер Токийской олимпиады, двукратный чемпион мира.

Его результат 1 час 50 минут 52.7 секунды.

На втором месте немец Оливер Клемет (отставание 2.1 секунды).

Бронзовую медаль завоевал венгр Давид Бетлехем.

Израильтянин Матан Родити занял 16-е место (отставание от чемпиона - 6 минут 9.6 секунды).

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