Плавание на открытой воде. В эстафете чемпионами Европы стали венгры. Израильтяне на шестом месте

В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Чемпионами в эстафете 4 по 1500 метров (плавание на открытой воде) стали венгры.

Их результат 1 час 6 минут 7.7 секунды.

На втором месте итальянцы, отставшие почти на 21 секунду. Бронзовые медали завоевали французы (отставание от чемпионов 44 секунды).

Сборная Израиля заняла шестое место с результатом 1 час 9 минут 40.5 секунд.

Состав сборной Израиля: Ева Фабиан, Матан Родити, Йонатан Ахдут, Офек Адир.