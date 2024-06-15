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Спорт

Плавание на открытой воде. В эстафете чемпионами Европы стали венгры. Израильтяне на шестом месте

время публикации: 15 июня 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 13:10
Матан Родити
AP Photo/Marko Drobnjakovic

В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Чемпионами в эстафете 4 по 1500 метров (плавание на открытой воде) стали венгры.

Их результат 1 час 6 минут 7.7 секунды.

На втором месте итальянцы, отставшие почти на 21 секунду. Бронзовые медали завоевали французы (отставание от чемпионов 44 секунды).

Сборная Израиля заняла шестое место с результатом 1 час 9 минут 40.5 секунд.

Состав сборной Израиля: Ева Фабиан, Матан Родити, Йонатан Ахдут, Офек Адир.

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