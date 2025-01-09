"Ирони" (Тверия) арендовал нигерийского форварда "железнодорожников"
время публикации: 09 января 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:51
Израильский клуб "Ирони" (Тверия) арендовал до конца сезона нигерийского форварда ЧФР (Клуж-Напока) Питера Майкла, сообщают румынские СМИ.
Ранее форвард выступал за клубы "Риверс Юнайтед" (Порт-Харкур), "Волеренга" (Осло), "Согндал" (Норвегия), "Гроруд" (Осло), "Вааса" (Финляндия).
В чемпионате Финляндии Питер Майкл забил 19 голов в 32 матчах.
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