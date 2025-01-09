x
09 января 2025
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2025
|
09 января 2025
|
последняя новость: 15:54
09 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Ирони" (Тверия) арендовал нигерийского форварда "железнодорожников"

Футбол
время публикации: 09 января 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:51
"Ирони" (Тверия) арендовал нигерийского форварда "железнодорожников"
AP Photo/Peter Morrison

Израильский клуб "Ирони" (Тверия) арендовал до конца сезона нигерийского форварда ЧФР (Клуж-Напока) Питера Майкла, сообщают румынские СМИ.

Ранее форвард выступал за клубы "Риверс Юнайтед" (Порт-Харкур), "Волеренга" (Осло), "Согндал" (Норвегия), "Гроруд" (Осло), "Вааса" (Финляндия).

В чемпионате Финляндии Питер Майкл забил 19 голов в 32 матчах.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

Главным тренером "Вест Хэма" назначен Грэм Поттер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

Умер легендарный итальянский вратарь
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

Офир Криаф перешел из "Бейтара" в "Ашдод"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

Голкипер "Баварии" и сборной Израиля Даниэль Перец получил травму на тренировке