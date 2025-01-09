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Спорт

Легендарная венгерская пловчиха Катинка Хоссу объявила о завершении карьеры

Знаменитые спортсмены
Плавание
время публикации: 09 января 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:31
Легендарная венгерская пловчиха Катинка Хоссу объявила о завершении карьеры
AP Photo/Petr David Josek

Легендарная венгерская пловчиха Катинка Хоссу объявила в соцсетях о завершении карьеры.

35-летняя Катинка Хоссу - 26 кратная чемпионка мира и 35-кратная чемпионка Европы.

Она четыре раза признавалась лучшей пловчихой года в мире, семь раз - лучшей спортсменкой года в Венгрии, пять раз - лучшей пловчихой года в Европе.

Катинка Хоссу - участница пяти олимпиад, трехкратная олимпийская чемпионка.

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