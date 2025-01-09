8 января на 90-м году жизни умер легендарный итальянский вратарь Фабио Кудичини. сообщают итальянские СМИ.

Он защищал ворота "Понцианы", "Удинезе", "Ромы", "Брешии" и "Милана".

Фабио Кудичини в составе "Ромы" обладатель Кубка Италии 1964 года, обладатель Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА) 1961 года. В составе "Милана" - чемпион Италии 1968 года, обладатель Кубка Италии 1972 года, оладатель Кубка европейских чемпионов 1969 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1968 года, обладатель Межконтинентального кубка 1969 года.

Фабио Кудичини не провел ни одного матча за сборную Италии, хотя был дублером Дино Дзоффа.

Его сын Карло Кудичини был голкипером "Челси" и "Тоттенхэма".

Фабио Кудичини - член Зала славы клуба "Милан".