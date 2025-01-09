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НБА. Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил "Нью-Орлеан"

Баскетбол
НБА
время публикации: 09 января 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 08:25
НБА. Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил "Нью-Орлеан"
AP Photo/Gerald Herbert

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 119:100.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (26 + 6 подборов + 2 передачи).

"Портленд" одержал 13-ю победу в сезоне и вторую в последних трех играх.

Гости великолепно провели первую половину матча. После первой четверти 40:24, второй - 75:42.

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