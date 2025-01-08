НБА. Достижения Трэ Янга

В матче регулярного чемпионата НБА "Атланта Хоукс" победила "Юту Джаз" 124:121.

Победный бросок на последней секунде матча с центра площадки выполнил Трэ Янг. Это 7-й самый дальний "баззер-битер" в истории НБА

В этой игре Трэ Янг сделал "дабл-дабл" (24 + 20 передач). В этом сезоне он лидирует в лиге по результативным передачам с большим отрывом (427). У ближайшего конкурента на 100 меньше.