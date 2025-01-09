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Еврокубок. "Апоэль" победил в Румынии

Баскетбол
время публикации: 09 января 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 06:37
Еврокубок. "Апоэль" победил в Румынии
AP Photo/Craig Pessman

В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка столичный "Апоэль" победил в гостях румынский клуб "Клуж-Напока" 91:79.

"Красные" занимают второе место в группе В (9 побед).

"Апоэль" выиграл первую четверть 17:9.

Но провалил вторую. На перерыв команды ушли при счете 37:35 в пользу хозяев.

После 30 минут 63:59 в пользу израильтян.

Самый результативный игрок матча Ди Джей Сили (Клуж-Напока) (27 + 3 подбора + 3 передачи).

Лучшие в составе "Апоэля" Хажин Кэррингтон (23 + 2 подбора + 2 передачи) и Джаред Харпер (21 + 6 подборов + 7 передач).

Спорт
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