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Плэй-офф юниорского Евробаскета. Бельгийки разгромили сборную Израиля

Баскетбол
время публикации: 09 июля 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 15:40
Плэй-офф юниорского Евробаскета. Бельгийки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Ross D. Franklin

В матче 1/8 финала женского юниорского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 18 лет), который проходит в Испании, бельгийки разгромили сборную Израиля 66:44.

Все закончилось уже в первой четверти, которую сборная Бельгии уверенно выиграла 25:7.

После 20 минут 41:17, 30 - 54:28.

В четвертьфинал вышла сборная Черногории, победившая венгерок 74:71.

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