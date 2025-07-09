Плэй-офф юниорского Евробаскета. Бельгийки разгромили сборную Израиля

В матче 1/8 финала женского юниорского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 18 лет), который проходит в Испании, бельгийки разгромили сборную Израиля 66:44.

Все закончилось уже в первой четверти, которую сборная Бельгии уверенно выиграла 25:7.

После 20 минут 41:17, 30 - 54:28.

В четвертьфинал вышла сборная Черногории, победившая венгерок 74:71.