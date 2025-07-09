Баскетбол. Ифтах Зиф согласовал условия контракта с тель-авивским "Апоэлем"
время публикации: 09 июля 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 13:44
Тель-авивский "Апоэль" продолжает усиливать состав перед первым сезоном в Евролиге.
Израильский разыгрывающий Ифтах Зив согласовал с "красными" условия контракта, сообщает ONE.
Ифтах Зив сегодня отмечает 30-летие.
В прошлом сезоне он выступал за "Апоэль" (Холон).
Ифтах Зив трижды играл в Матче всех звезд чемпионата Израиля. В 2021-23 годах он был игроком тель-авивского "Маккаби".
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