Мексиканский боксер умер через несколько часов после боя

Мексиканский боксер Педро Антонио (Тони) Родригес Барсенас был найден мертвым в гостиничном номере в Финиксе, Аризона.

Мексиканские и американские СМИ сообщают, что спортсмен умер через несколько часов после боксерского поединка, в котором он единогласным решением судей проиграл Филиппу Велле.

Бой продлился шесть раундов.

Тони Родригес выступал во втором легчайшем весе.

Полиция начала расследование.