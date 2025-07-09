Мексиканский боксер умер через несколько часов после боя
время публикации: 09 июля 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 15:36
Мексиканский боксер Педро Антонио (Тони) Родригес Барсенас был найден мертвым в гостиничном номере в Финиксе, Аризона.
Мексиканские и американские СМИ сообщают, что спортсмен умер через несколько часов после боксерского поединка, в котором он единогласным решением судей проиграл Филиппу Велле.
Бой продлился шесть раундов.
Тони Родригес выступал во втором легчайшем весе.
Полиция начала расследование.
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