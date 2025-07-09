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Спорт

Мексиканский боксер умер через несколько часов после боя

Бокс
время публикации: 09 июля 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 15:36
Мексиканский боксер умер через несколько часов после боя
AP Photo/Etienne Laurent

Мексиканский боксер Педро Антонио (Тони) Родригес Барсенас был найден мертвым в гостиничном номере в Финиксе, Аризона.

Мексиканские и американские СМИ сообщают, что спортсмен умер через несколько часов после боксерского поединка, в котором он единогласным решением судей проиграл Филиппу Велле.

Бой продлился шесть раундов.

Тони Родригес выступал во втором легчайшем весе.

Полиция начала расследование.

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