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Чемпионат Израиля по художественной гимнастике. В многоборье победила Мейталь Сумкин

Художественная гимнастика
время публикации: 09 июля 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 10:59
Чемпионат Израиля по художественной гимнастике. В многоборье победила Мейталь Сумкин
AP Photo/Sergei Grits

В индивидуальном многоборье чемпионата Израиля по художественной гимнастике победила Мейталь Сумкин.

Ее результат 121 балл.

На втором месте Даниэла Муниц (115.2).

Бронзовую медаль завоевала Лиан Рона (112.1).

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