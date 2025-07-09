Чемпионат Израиля по художественной гимнастике. В многоборье победила Мейталь Сумкин
время публикации: 09 июля 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 10:59
В индивидуальном многоборье чемпионата Израиля по художественной гимнастике победила Мейталь Сумкин.
Ее результат 121 балл.
На втором месте Даниэла Муниц (115.2).
Бронзовую медаль завоевала Лиан Рона (112.1).
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