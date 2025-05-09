Баскетбол. Йовель Зусман продлил контракт со столичным "Апоэлем"
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 11:14
Йовель Зусман продлил контракт со столичным "Апо\лем" до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба.
Среднестатистические показатели 26-летнего легкого форварда в матчах чемпионата и Еврокубка в этом сезоне - 10 + 4 подбора + 2.1 передачи + 1.8 перехвата.
Йовель Зусман выступает за "красных" с 2023 года.
Ранее он играл за команды "Маккаби" (Тель-Авив), "Маккаби" (Раанана), "Альба" (Берлин) (чемпион и обладатель Кубка Германии 2022 года).
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