Сюрприз. "Альба" отказалась от выступлений в Евролиге и будет играть в Лиге чемпионов

Руководство берлинского клуба "Альба" приняло решение прекратить выступления в Евролиге и Еврокубке.

В следующем сезоне 22-кратный чемпион Германии сыграет в Лиге чемпионов ФИБА.

"Альба" 24 сезона выступала в Евролиге и Еврокубке (по 12 в каждом).

В этом сезоне берлинский клуб выступил провально, заняв последнее место в регулярном чемпионате Евролиги.

В заявлении руководства клуб говорится, что "Альба" вступает в новую эру и хочет адаптироваться к "изменяющемуся ландшафту европейского баскетбола".