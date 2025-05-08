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Спорт

Сюрприз. "Альба" отказалась от выступлений в Евролиге и будет играть в Лиге чемпионов

Баскетбол
время публикации: 08 мая 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 08:34
Сюрприз. "Альба" отказалась от выступлений в Евролиге и будет играть в Лиге чемпионов
AP Photo/Antonio Calanni

Руководство берлинского клуба "Альба" приняло решение прекратить выступления в Евролиге и Еврокубке.

В следующем сезоне 22-кратный чемпион Германии сыграет в Лиге чемпионов ФИБА.

"Альба" 24 сезона выступала в Евролиге и Еврокубке (по 12 в каждом).

В этом сезоне берлинский клуб выступил провально, заняв последнее место в регулярном чемпионате Евролиги.

В заявлении руководства клуб говорится, что "Альба" вступает в новую эру и хочет адаптироваться к "изменяющемуся ландшафту европейского баскетбола".

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