Сюрприз. "Альба" отказалась от выступлений в Евролиге и будет играть в Лиге чемпионов
время публикации: 08 мая 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 08:34
Руководство берлинского клуба "Альба" приняло решение прекратить выступления в Евролиге и Еврокубке.
В следующем сезоне 22-кратный чемпион Германии сыграет в Лиге чемпионов ФИБА.
"Альба" 24 сезона выступала в Евролиге и Еврокубке (по 12 в каждом).
В этом сезоне берлинский клуб выступил провально, заняв последнее место в регулярном чемпионате Евролиги.
В заявлении руководства клуб говорится, что "Альба" вступает в новую эру и хочет адаптироваться к "изменяющемуся ландшафту европейского баскетбола".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025