Баскетбол. Лига чемпионов. "Апоэль" проиграл французам
время публикации: 09 октября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 06:47
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" проиграл французскому клубу "Нантерр" 70:76.
После 10 минут 24:20, 20 - 35:34, 30 - 56:49.
Хороший матч провели лидеры французского клуба Дези Родригес, набравший 18 очков, и бывший форвард хайфского и тель-авивского "Апоэлей" Джастин Тиллман, набравший 16 очков.
Самый результативный игрок "Апоэля" Дакарай Такер (15 + 7 подборов).
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