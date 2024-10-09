x
09 октября 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Лига чемпионов. "Апоэль" проиграл французам

время публикации: 09 октября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 06:47
Баскетбол. Лига чемпионов. "Апоэль" проиграл французам
AP Photo/Jason Allen

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" проиграл французскому клубу "Нантерр" 70:76.

После 10 минут 24:20, 20 - 35:34, 30 - 56:49.

Хороший матч провели лидеры французского клуба Дези Родригес, набравший 18 очков, и бывший форвард хайфского и тель-авивского "Апоэлей" Джастин Тиллман, набравший 16 очков.

Самый результативный игрок "Апоэля" Дакарай Такер (15 + 7 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Баскетбол. Еврокубок. "Апоэль" победил "Бешикташ"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Евролига. Самый ценный игрок первого тура Тамир Блатт
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Баскетбол. Скотти Вилбекин получил тяжелую травму в матче Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Баскетбол. "Олимпиакос" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги