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Баскетбол. "Олимпиакос" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги

время публикации: 05 октября 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 08:27
Баскетбол. "Олимпиакос" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Завершился первый тур регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" проиграл "Фенербахче" 71:82.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 82:71

Первую половину матча греки выиграли 36:32.

Бывший защитник "Маккаби" Уэйд Болдуин (Фенербахче) стал лучшим игроком матча (19 + 5 подборов + 7 передач).

Париж (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 77:80

Французы выиграли первую половину матча 43:35.

Виртус (Болонья, Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 67:76

Последнюю четверть гости выиграли 25:15.

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