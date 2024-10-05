Баскетбол. "Олимпиакос" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 05 октября 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 08:27
Завершился первый тур регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" проиграл "Фенербахче" 71:82.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 82:71
Первую половину матча греки выиграли 36:32.
Бывший защитник "Маккаби" Уэйд Болдуин (Фенербахче) стал лучшим игроком матча (19 + 5 подборов + 7 передач).
Париж (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 77:80
Французы выиграли первую половину матча 43:35.
Виртус (Болонья, Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 67:76
Последнюю четверть гости выиграли 25:15.
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